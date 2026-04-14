Popular videojuego "Bloodborne" tendrá película animada

El popular videojuego de FromSoftware "Bloodborne" tendrá una película animada, siendo un proyecto que promete ser "muy fiel" al sanguinario espíritu del título de PlayStation 4 al tener calificación R, para adultos.

La noticia fue entregada por Sony durante la presentación del estudio en la CinemaCon 2026, el evento que reúne anualmente a los dueños de cines en Las Vegas.

El proyecto animado para adultos será producido por PlayStation Productions, Lyrical Animation y Seán McLoughlin, mejor conocido como JackSepticEye, gamer y creador de contenido que ha pasado años explorando el mundo de "Bloodborne".

"Para mí es un sueño hecho realidad poder anunciar que produciré una película animada para adultos de 'Bloodborne' junto con Sony. Todavía no puedo dar muchos detalles, aunque puedo asegurar que voy a poner todo mi empeño en este proyecto", declaró JackSepticEye en su cuenta de la red social X/Twitter.

El videojuego, lanzado en 2015, fue dirigido por Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Elden Ring) y nos invitaba a enfrentar nuestras pesadillas como un viajero solitario en el pueblo maldito de Yharnam, con un misterio letal que devora todo lo que toca.