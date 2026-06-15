Kast reivindica una sala cuna universal con "gradualidad y responsabilidad"

El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, instancia en la que enfatizó la importancia de la "gradualidad y responsabilidad" para su avance.

La medida busca enfrentar el estancamiento en el desempleo femenino, proponiendo un modelo que brinde seguridad a las madres trabajadoras sin generar costos que frenen su incorporación al mercado laboral.

Durante el anuncio, Mandatario destacó que la sostenibilidad económica debe ser el pilar de cualquier reforma social, junto con evitar promesas que no puedan cumplirse en el futuro.

"Hay que unir dos conceptos: la gradualidad y la responsabilidad. Como les digo, uno podría firmar un proyecto de ley y entusiasmar a muchas personas, y quizás un año o dos años podría sostenerlo, pero en el tiempo quizás no se haga viable", advirtió Kast.

En esta línea, destacó la importancia de avanzar en un buen proyecto, dado que, "cuando un Gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal, muchas veces es irreparable".

Detalles técnicos y financiamiento

Desde el Gobierno detallaron que el sustento económico de la propuesta radica en la creación de un fondo de sala cuna.

Este se alimentará de una cotización del 0,3%, la cual no implicará necesariamente un aumento en la carga total, ya que se compensará con una reducción en la cotización del seguro de cesantía.

Otro punto relevante es la flexibilización para las empresas, dado que no se va a establecer como obligación que el empleador provea directamente una sala cuna cuando no se cuente con ella.

Rol del CAE en la primera infancia

En su intervención, el Mandatario también vinculó la ofensiva de recuperación de los fondos educativos con la inversión en los más pequeños.

El Mandatario reiteró la importancia de mantener la cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE) para fortalecer el presupuesto destinado a los menores de edad.