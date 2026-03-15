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Tópicos: Magazine | Cine | Premios Oscar

Jessie Buckley confirma su favoritismo y se lleva el Oscar a Mejor Actriz

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Buckley había arrasado durante la temporada de premios.

Jessie Buckley confirma su favoritismo y se lleva el Oscar a Mejor Actriz
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En una noche cargada de emoción y sorpresas en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, la actriz irlandesa Jessie Buckley se quedó con la estatuilla a Mejor Actriz por su trabajo en "Hamnet"

Buckley, quien partía como una de las grandes favoritas de la temporada de premios, logró cautivar a los votantes de la Academia y a la crítica internacional con su interpretación de Agnes (basada en Anne Hathaway, la esposa de William Shakespeare).

"A Agnes, y a todas las madres que han tenido que transformar un dolor inimaginable en amor y resistencia... este premio es para vosotras. Gracias a Chloé por guiarme en este viaje y a Paul por ser el mejor compañero de escena que alguien podría pedir", expresó una visiblemente emocionada Buckley al recibir la estatuilla.

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