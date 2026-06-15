Pakistán confirmó que presidirá la firma del acuerdo de paz entre Irán y EE.UU.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmó este lunes que Pakistán presidirá el próximo viernes en Ginebra (Suiza) la ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después de anunciar durante la madrugada el fin definitivo de las hostilidades entre ambos países.

"La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán", afirmó Sharif durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional.

El alto funcionario anunció horas antes un cese permanente de las hostilidades entre Teherán y Washington mediante un memorando que pone fin a tres meses y 16 días de conflicto, y que será ratificado en la cita prevista en Suiza.

Durante su intervención, Sharif destacó la contribución de varios aliados regionales al proceso de mediación, entre ellos el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

También elogió el papel del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir. "El mariscal de campo Syed Asim Munir desempeñó un papel extraordinario para lograr este propósito (la paz), por lo que toda la nación, incluyéndome a mí, le rinde homenaje", añadió.

Posible arribo de Trump

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que prevé asistir a la ceremonia y dejó abierta la posibilidad de que también viaje a Ginebra el presidente Donald Trump, quien confirmó el fin del conflicto en redes sociales sin ofrecer detalles adicionales.

"Creo que todavía estamos definiendo la logística de quién asistirá a esa ceremonia de firma. Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente también asista", declaró Vance en una entrevista con Fox News.

Desde Irán, el vicecanciller Kazem Gharibabadi confirmó que el texto final del denominado Acuerdo de Islamabad ya ha sido completado e informó de la celebración del acto el próximo viernes, sin precisar quiénes participarán.

Sharif adelantó además que los mediadores celebrarán reuniones en los próximos días para ultimar los aspectos técnicos y protocolarios del encuentro.

Pakistán acogió los pasados 11 y 12 de abril el denominado Diálogo de Islamabad, unas negociaciones de 21 horas que reunieron a Vance con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Aquellas conversaciones terminaron sin avances decisivos debido a las profundas diferencias sobre el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz.