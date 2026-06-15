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Las complejidades que amenazan el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

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Jorge Sanz, investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), abordó en Cooperativa los desafíos que enfrenta el anunciado acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, como el papel disruptivo de Israel y los temas pendientes de resolver, entre ellos el programa nuclear de Teherán.

El experto explicó que, si bien EE.UU. logró golpear las aspiraciones persas de fabricar una bomba atómica, Irán salió fortalecido, pues no fue derrotado y se reafirmó como un actor incidente y con capacidad de presión en el Medio Oriente.

Sanz también comentó algunos de los asuntos que marcarán la cumbre del G7, como la seguridad internacional, el fortalecimiento de Europa frente a Rusia y la estrategia de Estados Unidos para concentrar sus esfuerzos en la competencia geopolítica con China.

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