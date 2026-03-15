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Tópicos: Magazine | Cine | Premios Oscar

Oscars 2026: "Sinners" y "One battle after another" ganan los premios a Mejor Guión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las dos películas son las favoritas en esta versión de los Oscar.

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Las películas "Sinners" y "One battle after another" se quedaron con los premios a Mejor Guión en los Oscars 2026.

Las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado fueron presentadas por Robert Downey Jr. y Chris Evans, protagonistas del universo cinematográfico de Marvel que aprovecharon su relación para ofrecer un divertido sketch de presentación.

En primera instancia anunciaron a "One battle after another" como la ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, con su director Paul Thomas Anderson recibiendo el galardón.

Más tarde fue el turno de "Sinners" y Ryan Coogler para llevarse el Oscar a Mejor Guión Original.

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