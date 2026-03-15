Oscars 2026: "Sinners" y "One battle after another" ganan los premios a Mejor Guión

Las películas "Sinners" y "One battle after another" se quedaron con los premios a Mejor Guión en los Oscars 2026.

Las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado fueron presentadas por Robert Downey Jr. y Chris Evans, protagonistas del universo cinematográfico de Marvel que aprovecharon su relación para ofrecer un divertido sketch de presentación.

En primera instancia anunciaron a "One battle after another" como la ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, con su director Paul Thomas Anderson recibiendo el galardón.

Más tarde fue el turno de "Sinners" y Ryan Coogler para llevarse el Oscar a Mejor Guión Original.