Premios Oscar 2026: Fecha, horario y dónde ver la ceremonia
La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo.
La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo.
Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la 98ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, reuniendo a las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.
Entre las películas que llegan con más nominaciones a esta edición destacan "Sinners", con 16 candidaturas, seguida por "One Battle After Another", con 13. Más atrás aparecen "Frankenstein,Marty Supreme" y "Sentimenta Value", con nueve nominaciones cada una.
La ceremonia será conducida por el comediante, presentador y productor Conan O'Brien, quien debutará como anfitrión de los galardones organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
La premiación se transmitirá en vivo a través de TNT y HBO Max a partir de las 20:00 horas, mientras que la cobertura comenzará a las 19:00 con un pre-show desde la alfombra roja.
La antesala de la ceremonia contará con entrevistar a los nominados e invitados en directo desde Los Ángeles.
La ceremonia contará con la participación de diversos presentadores, entre ellos Adrien Brody, Javier Bardem, Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel y Pedro Pascal, entre otros invitados.
Además, el evento incluirá presentaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas, con interpretaciones especiales de canciones candidatas a mejor tema original.