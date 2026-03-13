Premios Oscar 2026: Fecha, horario y dónde ver la ceremonia

Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la 98ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, reuniendo a las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.

Entre las películas que llegan con más nominaciones a esta edición destacan "Sinners", con 16 candidaturas, seguida por "One Battle After Another", con 13. Más atrás aparecen "Frankenstein,Marty Supreme" y "Sentimenta Value", con nueve nominaciones cada una.

La ceremonia será conducida por el comediante, presentador y productor Conan O'Brien, quien debutará como anfitrión de los galardones organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Horario y transmisión

La premiación se transmitirá en vivo a través de TNT y HBO Max a partir de las 20:00 horas, mientras que la cobertura comenzará a las 19:00 con un pre-show desde la alfombra roja.

La antesala de la ceremonia contará con entrevistar a los nominados e invitados en directo desde Los Ángeles.

Presentadores y momentos musicales

La ceremonia contará con la participación de diversos presentadores, entre ellos Adrien Brody, Javier Bardem, Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel y Pedro Pascal, entre otros invitados.

Además, el evento incluirá presentaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas, con interpretaciones especiales de canciones candidatas a mejor tema original.