Más de 146 mil permisos de circulación ilegales fueron entregados entre 2022 y 2025

La Contraloría General de la República (CGR) detectó la la entrega generalizada de permisos de circulación de manera irregular en las 322 de los 345 municipios del país, entre 2022 y 2025, contabilizando más de 140.000 permisos ilegales.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) No 23 analizó la entrega de los documentos en todas las comunas del país, cruzando datos como las patentes de vehículos, el permiso de circulación y la comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

En esa línea, se constató que 322 municipalidades (93%) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente a quienes mantenían multas impagas.

Lo anterior, infringe la Ley No 18.287, que señala que los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación a menos que cancelen dichas multas simultáneamente.

Entre las comunas que más vulneraron la normativa, se encuentran Santiago (7.356 casos), Estación Central (6.924), Providencia (5.727), Maipú (5.124) y Ñuñoa (3.920).

Asimismo, se revelaron casos de vehículos con un elevado número de infracciones al momento de renovar el documento: En Quilicura, un auto contaba con 240 multas vigentes al momento del trámite; en Santiago, se renovó a uno con 149 multas; Estación Central, otro con 127 multas; Las Condes, uno con 124 multas, y en Concepción, otro con 109 multas.

Además, se dio cuenta que algunos coches renovaron su permiso con multas en múltiples años consecutivos, incluyendo más de 5.900 vehículos que lo hicieron en tres de los cuatro años analizados.

El CIC advirtió eventuales conflictos de interés, ya que, se detectaron 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes y otros 7.282 casos en que familiares de funcionarios accedieron al trámite en la misma condición.

Por otro lado, se advirtió una infracción a la Ley No 21.083 que se señala que los órganos del Estado deben suspender la renovación del permiso de circulación a infractores del Transantiago registrados y que sean propietarios de vehículos motorizados.

En ese contexto, se identificó que 62 municipalidades renovaron 497 permisos ilegalmente a infractores. La Municipalidad de Santiago figura con un total de 57 permisos, otorgados entre 2022 y 2025, seguida por Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22).

La Contraloría instruyó a los municipios involucrados iniciar sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades administrativas; mientras, en aquellos casos que exista posibilidad de que hayan comido delito fueron remitidos al Ministerio Público.