Primeras reacciones de "Spider-Man: Un Nuevo Día" celebran a Tom Holland

Las primeras críticas de "Spider-Man: Un Nuevo Día" ("Spider-Man: Brand New Day"), la cuarta película de Tom Holland como el trepamuros, son mayoritariamente positivas y destacan especialmente el trabajo del actor británico.

Tras la taquillera "No Way Home" de 2021, Holland se reúne con Zendaya y Jacob Batalon en esta cuarta entrega de la saga arácnida que tiene a sus amigos olvidando completamente quién es "Peter Parker".

"Da la sensación de ser más profunda, más reflexiva y madura que la trilogía anterior", aseguró Erik Davis, de Fandango, sobre la nueva película que dirige Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos"), destacando que "esa madurez va más allá de la historia y se extiende a la acción, ya que Cretton ha creado algunas de mis secuencias de acción favoritas de 'Spider-Man' de la era Holland".

Mientras que el crítico cinematográfico Peter Howell valoró que la historia deje de lado "el tedio del multiverso para ofrecernos una historia de 'Spider-Man' más realista, que vuelve a las raíces urbanas del héroe de cómic que conocíamos y amábamos".

"Es justo lo que Marvel necesitaba para renovarse. Tom Holland nunca ha estado mejor y la pareja formada por 'Spider-Man' y 'Punisher' es oro puro. Destin Daniel Cretton se supera a sí mismo, pero el guion es el verdadero superhéroe: emocionante, sincero y con unos personajes muy bien definidos", señaló Kevin Verma de Nexus Point.

A su vez, la presentador y periodista de entretenimiento Brandon Pope la calificó como "la mejor de la saga de 'Spider-Man' con Tom Holland", dando cuenta que Cretton "rinde homenaje a las queridas adaptaciones de 'Spider-Man' -especialmente a las de Raimi- para crear algo conmovedor y emocionante. 'Hulk' y 'Punisher' están a la altura. La gran revelación cumple con las expectativas".

Desde /Film, Jeremy Mathai fue más enfático al asegurar que "Marvel ha hecho una 'película de verdad' por tercera vez desde 2018", comparando el largometraje con los laureados videojuegos del trepamuros para PlayStation y sosteniendo "es, sin duda alguna, la mejor de las películas de 'Spider-Man' del MCU, y la mejor actuación de Tom Holland como Peter Parker".

Respecto a la misteriosa participación de Sadie Sink ("Stranger Things") en un rol aún no confirmado de forma oficial, el crítico Bill Bria apuntó a que "Sadie Sink es una nueva incorporación que triunfa" en una "continuación sólida, cautivadora, emotiva y sincera (…) Holland ya se ha adueñado del papel".

"Es una película monumental que logra equilibrar, por así decirlo, cinco tramas diferentes a partes iguales, cada una mejor que la anterior. Puede resultar un poco abrumadora, pero todo encaja tan bien que funciona a la perfección", señaló Germain Lussier de Gizmodo e io9.

"Spider-Man: Un Nuevo Día" se estrena este 29 de julio en cines.