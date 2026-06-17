"Hulk" aplasta en el nuevo tráiler de "Spider-Man: Brand New Day"

Columbia Pictures y Marvel Studios liberaron este miércoles un nuevo tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día"), coincidiendo con el inicio de la preventa en salas chilenas.

La cuarta entrega de la exitosa saga protagonizada por Tom Holland como el querido trepamuros aún mantiene el misterio respecto al gran villano de la historia, pero sí anticipó el regreso de "Hulk", con "Bruce Banner" (Mark Ruffalo) perdiendo el control y enfrentándose al arácnido.

Además, "Peter Parker" se encuentra sufriendo una mutación que trae importantes cambios, no solo en sus poderes, mientras que "Frank Castle / Punisher" (Jon Bernthal) tendrá un rol mayor del esperado.

La franquicia de "Spider-Man" sigue siendo una producción en conjunto entre dos estudios, Sony y Marvel Studios -que pertenece a Disney-, aunque todo se desarrolla dentro del mismo Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), compartiendo personajes y escenarios.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, quien regresa al MCU tras la aplaudida "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", la superproducción tuvo su rodaje en las calles de Glasgow, Escocia, que se transformó en Nueva York para las grabaciones en una apuesta mayor por la acción real en múltiples secuencias.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de "No Way Home", teniendo a nuestro protagonista viviendo solo "tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen en Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás".

Zendaya y Jacob Batalon están de regreso como "MJ" y "Ned Leeds", además de sumar a Michael Mando como el villano "Mac Gargan / Escorpión" y a Sadie Sink ("Stranger Things") en un rol que sigue manteniéndose en secreto.

"Spider-Man: Brand New Day" se estrenará el próximo 29 de julio en cines.