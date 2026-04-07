Revelan parentesco genético entre Meryl Streep y Anna Wintour

La legendaria actriz Meryl Streep, que vuelve a los cines con su emblemático personaje de "Miranda Priestly" en la secuela de "El Diablo viste a la Moda", tiene un parentesco genético con Anna Wintour, una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y exeditora de la edición estadounidense de la revista "Vogue".

Streep, que por muchos años ha evitado confirmar que su interpretación de "Miranda" se haya inspirado en este ícono de la moda, conoció de este desconocido vínculo al ser contactada por Entertainment Weekly.

"Bueno, eso lo explica TODO", aseguró la ganadora de tres premios Oscar al reaccionar a la noticia. "Como dirían nuestros antepasados, ¡estoy encantada!".

Fue mediante un nuevo estudio de Ancestry.org que se reveló que Streep posee un vínculo biológico lejano con Wintour.

Ancestry informó que descubrió este parentesco "utilizando sus miles de millones de registros históricos y árboles genealógicos públicos", donde se estableció que Streep y Wintour son primas en sexto grado a través de unos parientes llamados Thomas Smith y Elizabeth Kinsey, detallaron en un comunicado.

Vistiendo de Prada, las dos "Miranda" participaron de una sesión de fotográfica con la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. (Foto: Vogue Magazine)

¿Viendo doble? Histórica portada de "Vogue"

Tanto Streep como Wintour nacieron en 1949, con solo cinco meses de diferencia, y ahora protagonizaron una histórica portada de la revista "Vogue" con motivo del estreno de "El Diablo viste a la Moda 2".

Vistiendo de Prada, las dos "Miranda" participaron de una sesión de fotográfica con la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, donde conversaron no solo de la secuela, sino que también sobre la moda, la familia y la amistad.

"En cuanto a 'Miranda', y al volver a interpretar a ese personaje veinte años después, pensé sincera y detenidamente en Anna, e intenté imaginar cómo sería cargar sobre mis hombros la pesada responsabilidad y mostrar el mismo interés por el mundo y la inquietud intelectual que ella debía tener", aseguró Streep en la conversación.

Cuando salieron a la luz los rumores de la secuela, fue la propia Wintour quien llamó a la actriz para saber qué iba a suceder: "Sabía que me diría si todo iba a salir bien. Confío ciegamente en ella".

"El Diablo viste a la Moda 2" se estrenará en las salas de cines el 30 de abril, 20 años después de que la primera película se convirtiera en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.