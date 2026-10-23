Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.0°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

"Sanxingdui: Future Past", la película china hecha totalmente con IA

Publicado: | Fuente: Bona Film Group
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este viernes se estrena en China la película 'Sanxingdui: Future Past’, presentada por la productora Bona Film Group como el primer largometraje totalmente generado por inteligencia artificial (IA) que obtiene el permiso oficial de proyección.

La película de ciencia ficción se inspira en los descubrimientos arqueológicos relacionados con la civilización china de Sanxingdui, de más de 3.000 años de antigüedad.

Los creadores detallan que creadores humanos dirigieron el desarrollo conceptual, la dirección artística y las decisiones narrativas del filme, mientras que la IA se encargó de generar las imágenes, los efectos de sonido y otros elementos de producción.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados