Este viernes se estrena en China la película 'Sanxingdui: Future Past’, presentada por la productora Bona Film Group como el primer largometraje totalmente generado por inteligencia artificial (IA) que obtiene el permiso oficial de proyección.

La película de ciencia ficción se inspira en los descubrimientos arqueológicos relacionados con la civilización china de Sanxingdui, de más de 3.000 años de antigüedad.

Los creadores detallan que creadores humanos dirigieron el desarrollo conceptual, la dirección artística y las decisiones narrativas del filme, mientras que la IA se encargó de generar las imágenes, los efectos de sonido y otros elementos de producción.

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