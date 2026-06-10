"Spider-Man: Brand New Day" puso fecha a la preventa en cines de Chile

Es un nuevo día para nuestro amigable vecino en "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día"), la cuarta entrega de la exitosa saga protagonizada por Tom Holland como el querido trepamuros.

La distribuidora Andes Films confirmó que el próximo 17 de junio se abrirá la venta anticipada de entradas en los cines de Chile, permitiendo asegurar los tickets a más de un mes de su estreno en salas locales.

Zendaya y Jacob Batalon están de regreso como "MJ" y "Ned Leeds", respectivamente, junto con apariciones de John Bernthal como "Frank Castle" y Michael Mando como el villano "Mac Gargan / Escorpión", además de sumar a Sadie Sink ("Stranger Things") en un rol que sigue manteniéndose en secreto.

La franquicia del arácnido sigue siendo una producción en conjunto entre dos estudios, Sony y Marvel Studios -que pertenece a Disney-, aunque todo se desarrolla dentro del mismo Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), compartiendo personajes y escenarios.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, quien regresa al MCU tras la aplaudida "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", la superproducción tuvo su rodaje en las calles de Glasgow, Escocia, que se transformó en Nueva York para las grabaciones en una apuesta mayor por la acción real en múltiples secuencias.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de "No Way Home", teniendo a nuestro protagonista viviendo solo "tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen en Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás".

"Spider-Man: Brand New Day" se estrenará el próximo 29 de julio en cines.