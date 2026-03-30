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"¿Cuándo piensas volver?": La aparición de "Superman" en la película de "Supergirl"

Publicado: | Fuente: DC | Warner Bros.
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"Soy yo, Clark. Ya sabes que estoy un poco preocupado…". Preguntando cuándo su prima "Kara Zor-El" regresará a la Tierra, la película de "Supergirl" anticipa la aparición del "Superman" de David Corenswet en la próxima entrega cinematográfica del Universo DC (DCU). El segundo tráiler del largometraje protagonizado por Milly Alcock será liberado este martes 31 de marzo, mientras que el estreno en cines está programado para el 25 de junio.

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