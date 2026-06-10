Taylor Swift sorprende con emotiva presentación en el estreno de "Toy Story 5"

Taylor Swift se robó la noche en el preestreno de "Toy Story 5" celebrado este martes en Los Ángeles, donde interpretó en directo el tema que compuso para la película de Pixar.

La estrella del pop debutó en este universo cinematográfico con la canción "I Knew It, I Knew You", inspirada en el personaje de Jessie, con la que regresó al estilo country que marcó el inicio de su carrera.

"Para mí, significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. También tengo la suerte de estar aquí gracias a otra persona que es el artífice del universo musical de Toy Story", expresó Swift notablemente emocionada ante los asistentes.

"Es el mejor a la hora de hacernos sentir al máximo, de tocarnos la fibra sensible, de hacernos reír y de hacernos sentir como si fuera uno de nuestros amigos. Ya saben a qué me refiero. Me refiero a Randy Newman", añadió la artista justo antes de invitar al compositor al escenario.

El legendario músico, responsable de la identidad sonora de Pixar, se unió a la cantante ante el aplauso unánime de los presentes. Juntos unieron sus voces para interpretar una emotiva versión del clásico "You've Got a Friend In Me", regalando uno de los momentos más memorables de la velada.

"Toy Story 5", que se estrena oficialmente en las salas de cine el próximo 18 de junio, seguirá a Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla en una nueva aventura que, en esta ocasión, estará marcada por la irrupción de la tecnología.