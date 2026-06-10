"The Social Reckoning": Liberan el tráiler de la secuela de "Red Social"

"The Social Reckoning", secuela de la exitosa película "The Social Network" ("Red Social"), liberó su primer tráiler que tiene a Jeremy Strong como el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

Luego de ganar el Oscar por escribir el premiado largometraje de 2010 dirigido por David Fincher, Aaron Sorkin encabeza esta continuación como director y guionista centrándose en el escándalo por la investigación conocida como "The Facebook Files".

La fuga de estos documentos en 2021 demostró que Facebook conocía los efectos negativos de la red social, pero persistía en priorizar las ganancias sobre las soluciones para atajar estos daños.

Jeremy Allen White interpreta al periodista Jeff Horwitz y la ganadora del Oscar Mikey Madison da vida a Frances Haugen, la ingeniera que expuso las malas prácticas de la compañía.

La secuela, descrita como una "pieza complementaria", viaja dos décadas después de la fundación de la red social para contar la historia de cómo una joven ingeniera pide ayuda a un reportero del diario The Wall Street Journal para emprender una misión que termina destapando los secretos mejor guardados de la red social.

Strong toma el relevo de Jesse Eisenberg, que en la primera película mostró la llegada de Zuckerberg a Harvard, donde fundó Facebook, mientras es demandado por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, quienes afirman que les robó la idea.

"The Social Network" fue un éxito tanto de taquilla como de crítica. Dirigida por Fincher, la película recaudó 226 millones de dólares a nivel mundial y recibió ocho nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película, de los cuales ganó tres.

"The Social Reckoning" llegará a los cines el 9 de octubre.