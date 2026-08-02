Vin Diesel: El guion de "Rápido y Furioso 11" es "lo mejor que he leído en décadas"

El actor Vin Diesel aseguró que el guion de "Rápido y Furioso 11", que se conocerá como "Fast Forever", es lo mejor que ha leído "en décadas".

"Acabo de leer el guion de 'Fast Forever', de Mike Leslie. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando", escribió en Instagram al compartir un adelanto del reestreno en cines de "Rápido y Furioso" ("The Fast and the Furious"), de 2001.

Con el regreso a las salas de la primera película de la taquillera saga el próximo 18 de agosto, Diesel sostuvo que "te alegrarás de haber podido ver la primera parte en el cine", tanteando una conexión con la nueva entrega de la franquicia.

La película número 11 de "Rápido y Furioso" ha tenido múltiples postergaciones tras cerrar "Fast X", de 2023, con un gigantesco cliffhanger que puso en duda el destino de los corredores convertidos en héroes de acción, además de traer de regreso a Gal Gadot y Dwayne Johnson.

Louis Leterrier volverá como director tras "Fast X", con el final de la saga llegando a los cines el 17 de marzo de 2028.