Vuelve Freddy Krueger: Anuncian otro remake de "A Nightmare on Elm Street"

El legendario villano de rostro desfigurado y guante de cuchillas, "Freddy Krueger", volverá a amenazar los sueños en un nuevo remake de "A Nightmare on Elm Street" ("Pesadilla en la Calle Elm").

De acuerdo con lo informado por Variety, Paramount logró un acuerdo con los herederos de Wes Craven -creador del personaje- para adquirir los derechos del guion original de la película de 1984, con el fin de adaptarlo bajo su nueva división Paramount Primal.

Iya Labunka y Jonathan Craven, viuda e hijo de Wes, junto al abogado Marc Toberoff lograron que los derechos estadounidenses del largometraje que inició la saga quedaran en manos de la familia del cineasta, por lo que todo acuerdo respecto a "Pesadilla" en EE.UU. debe pasar por ellos. Los tres producirán la nueva película.

"Sabemos que a Wes le habría encantado ver cómo el cine de terror está ocupando por fin el lugar que le corresponde en el canon cultural", destacó Labunka.

Desde su debut en la película ochentera, el personaje de "Freddy" ha estado presente en nueve películas, series y hasta videojuegos.

Fue inmortalizado en la gran pantalla por el actor Robert Englund, quien incluso peleó con el villano de "Viernes 13" en crossover "Freddy vs. Jason". Por su parte, Jackie Earle Haley interpretó al personaje en el remake de 2010, que fue vapuleado por la crítica.