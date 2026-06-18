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Tópicos: Magazine | Cine

Wagner Moura negocia sumarse a la precuela de "Ocean's Eleven"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Margot Robbie y Bradley Cooper protagonizan la película que sigue a los padres de "Danny Ocean" en el Gran Premio de Mónaco de 1962.

Wagner Moura negocia sumarse a la precuela de
 Mubi

Moura hizo historia este año al convertirse en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor por "El Agente Secreto".
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El actor brasileño Wagner Moura, nominado al Oscar por "El agente secreto", está en negociaciones para unirse a Margot Robbie y Bradley Cooper en la precuela de la saga "Ocean's Eleven" ("La Gran Estafa") para Warner Bros, informó la revista Variety.

Cooper dirigirá la película, cuyo estreno está previsto para el 25 de junio de 2027, y también la producirá junto a LuckyChap, la compañía liderada por Tom Ackerley, Josey McNamara, Milan Popelka y la propia Robbie.

Bradley Cooper escribió además el guion, cuyos detalles sobre la trama se mantienen en secreto.

Robbie confirmó recientemente que la precuela se ambientará en el Gran Premio de Mónaco de 1962 y seguirá a los astutos padres del estafador "Danny Ocean", el cabecilla del atraco al casino de Las Vegas en la primera entrega de 2001 que fuera interpretado por George Clooney.

Moura hizo historia este año al convertirse en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor y el primero en ganar el Globo de Oro a mejor actor de drama, ambos premios en reconocimiento a su papel protagónico en "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

El intérprete también recibió el premio a mejor actor en el Festival de Cannes y fue galardonado por el Círculo de Críticos de Nueva York por su magistral interpretación.

El brasileño ya era conocido por su destacada actuación en películas como "Civil War", de Alex Garland y por su impactante interpretación del capo del cártel Pablo Escobar en la serie "Narcos", de Netflix.

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