Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.9°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Cámara Baja

Cámara Baja aprobó idea de legislar la megarreforma del Gobierno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Iniciativa recibió 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

El proyecto seguirá su discusión en particular.

Cámara Baja aprobó idea de legislar la megarreforma del Gobierno
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, iniciativa que ahora será discutida en particular por la Sala.

El proyecto obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Con este paso, ahora los diputados votarán el articulado del proyecto y las 118 indicaciones presentadas, que incluyen renovación de enmiendas y votaciones separadas.

Imagen foto_00000012
Así votaron los diputados. Imagen: Cámara de Diputadas y Diputados (captura de video)

En la previa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la denominada megarreforma modernizará la infraestructura pública y garantizará soluciones habitacionales definitivas para los damnificados.

Asimismo, indicó que la inversión que contempla el proyecto permitirá dinamizar la economía a través de la creación de empleos.

Sus detractores, en cambio, consideran que la megarreforma es una "reforma tributaria encubierta" que beneficia a los más ricos del país. Gael Yeomans, diputada del Frente Amplia, aseveró ayer que "es la reforma privatizadora más profunda desde la dictadura a la fecha".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada