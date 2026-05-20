Cámara Baja aprobó idea de legislar la megarreforma del Gobierno

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, iniciativa que ahora será discutida en particular por la Sala.

El proyecto obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Con este paso, ahora los diputados votarán el articulado del proyecto y las 118 indicaciones presentadas, que incluyen renovación de enmiendas y votaciones separadas.

Así votaron los diputados. Imagen: Cámara de Diputadas y Diputados (captura de video)

En la previa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la denominada megarreforma modernizará la infraestructura pública y garantizará soluciones habitacionales definitivas para los damnificados.

Asimismo, indicó que la inversión que contempla el proyecto permitirá dinamizar la economía a través de la creación de empleos.

Sus detractores, en cambio, consideran que la megarreforma es una "reforma tributaria encubierta" que beneficia a los más ricos del país. Gael Yeomans, diputada del Frente Amplia, aseveró ayer que "es la reforma privatizadora más profunda desde la dictadura a la fecha".