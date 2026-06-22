"Hunter x Hunter" fijó el regreso del manga tras 18 meses de pausa

La última y extensa pausa de "Hunter x Hunter" está llegando a su fin al confirmarse el regreso del laureado manga de Yoshihiro Togashi.

Desde la editorial japonesa Shueisha confirmaron que la obra retomará su serialización el próximo lunes 29 de junio en Japón, en el número 30 de la revista "Weekly Shonen Jump" de este año.

Será el primer capítulo de la historia en 18 meses, pues la última publicación del manga fue el 4 de diciembre de 2024. Desde esa fecha, Togashi ha compartido avances de su trabajo en su cuenta de X/Twitter, mostrando el progreso con los manuscritos de la obra y así mantener la esperanza de los fans de que la historia continúa.

Por su parte, el trigésimo noveno tomo recopilatorio del manga se publicará el próximo 3 de julio en Japón, siendo el primer volumen que el manga logra publicar en 22 meses.

A raíz de los problemas de salud que afectan a su creador, la editorial japonesa Shueisha adoptó un importante cambio en la serialización de la historia: tras conversarlo con Togashi, se decidió que el manga no tendrá un formato de serie semanal a futuro.

Todo para priorizar la salud del mangaka, quien sufre de dolor de espalda crónico. Eso sí, se dejó en claro que "Togashi-sensei seguirá escribiendo los siguientes capítulos, y el departamento editorial continuará apoyándolo hasta que el manga esté completo".

Los problemas de salud del mangaka le han impedido mantener una continuidad de la publicación de "Hunter x Hunter", su celebrada obra que escribe y dibuja. Los dolores físicos le obligan a tomar largos descansos, existiendo noches en las que no podía mover su cuerpo "ni siquiera un centímetro".

"Hunter x Hunter" ha sido adaptada en dos series de anime, siendo la versión de 2011 encabezada por Madhouse una parada obligatoria para todo fan de las grandes historias, porque es más que un shōnen normal. La pueden revivir ahora en streaming tanto en Netflix como Crunchyroll.