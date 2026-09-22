"Hay mano negra": Aclaran cifra que pidió María José Quintanilla para llegar a Viña 2027

Sigue en suspenso la posible participación de la cantante María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar, revelándose nuevos detalles de la negociación de la artista nacional con la organización.

La producción se encuentra negociando con la voz de "Fue difícil" de cara a su edición 2027 y, pese a ser rostro de Mega -canal organizador del certamen-, existen condiciones que impiden concretar un acuerdo.

Una de ellas es el monto por su presentación, que supuestamente era de 500 millones de pesos debido al perjuicio económico que le genera firmar un contrato de exclusividad con el evento viñamarino.

Sin embargo, fue Eduardo de la Iglesia en "Plan Perfecto" (CHV) quien aclaró que esa cifra no es real y que el monto exigido por la cantante era mucho menor: 120 millones de pesos.

"Acá hay mano negra, alguien filtra que serían 500 millones de pesos los que pide María José y no sería así. Hay una gran diferencia, es una cifra abordable para Viña del Mar", sostuvo el animador.

Eso sí, confirmó la veracidad de la otra condición de Quintanilla, respecto a ser el acto de apertura en la noche que le corresponda en la Quinta Vergara.

De momento, las negociaciones entre Mega, Bizarro y Quintanilla se encuentran estancadas, aunque no cerradas.