Leo Rey y Ke Personajes encabezan el festival Fiebre de Cumbia 2027

Leo Rey sigue sumando eventos en uno de los mejores años de su carrera, siendo uno de los artistas que encabezarán la decimosexta edición del festival Fiebre de Cumbia, que se realizará el sábado 30 de enero en el centro de eventos Munich, Malloco.

El ex "La Noche" -que también estará en Lollapalooza Chile 2027- será parte de la celebración de la música popular junto a los argentinos Ke Personajes y los nacionales Santaferia y La Combo Tortuga.

También dirán presente Néstor en Bloque, Amigo de Artistas y hasta Gondwana junto a Quique Neira, que llegan a ampliar el horizonte musical del evento.

Entradas

Desde Fiebre Producciones confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Passline, encontrándose ya disponibles.

Los precios de los tickets van desde los 30 mil pesos el acceso general a 75 mil pesos el pit preferencial, sin incluir cargo por servicio.