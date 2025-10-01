Lollapalooza Chile 2026 revela su cartel por día: Así quedó la programación de artistas

El Festival Lollapalooza Chile dio a conocer su programación de artistas por día para su próxima edición del 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

La primera jornada (viernes) estará encabezada por la estadounidense Sabrina Carpenter y el grupo Deftones, que volverá al festival tras haber estado en su primera versión en 2011. Ese día también estará Doechii, Tom Morello y Young Cister, entre otros.

Para el sábado se espera el cierre del rapero Tyler, the Creator, la cantante Lorde y el grupo de rock Turnstile. Los Bunkers, Katseye y Katteyes también actuarán en esa jornada.

El día final de Lollapalooza tendrá a Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi, además de Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos.

Junto con el detalle de las jornadas, la organización inició la venta de pases diarios para Lollapalooza, los cuales se pueden adquirir en Ticketmaster con precios que parten en los $135.300.