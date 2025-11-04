Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El evento regresará con una programación que combina tradición, humor y música chilena e internacional.

Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual
En portada

El Festival del Huaso de Olmué vuelve con una propuesta que celebra la música, el humor y las raíces del país con un tradicional encuentro en El Patagual, que promete una programación diversa con artistas nacionales e internacionales.

Con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el certamen será transmitido por Televisión Nacional de Chile y Bizarro Live Entertainment a través de todas las plataformas de TVN y para el mundo por la señal TV Chile.

El evento reunirá a figuras destacadas como Myriam Hernández, Gepe, Américo, Nicole y la banda argentina Ráfaga, además de humoristas como Paul Vásquez, Erwin Padilla y León Murillo. También se presentarán artistas emergentes como Alanys Lagos, Toly Fu y agrupaciones folclóricas ganadoras de ediciones anteriores.

Como cada año, el festival incluirá la Competencia Folclórica, en una convocatoria abierta a autores, compositores e intérpretes con creaciones originales en géneros como cueca, tonada, guaracha o trote, cuyas postulaciones serán recibidas hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00.

Fechas y venta de entradas

Jueves 15 de enero

  • Musical Chileno
  • Myriam Hernández
  • Paul Vásquez
  • Nicole

Viernes 16 de enero

  • Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025)
  • La agrupación folclórica Hijos de Mariana de Osorio
  • Luck Ra
  • Erwin Padilla
  • Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

  • Los de San Pablo
  • Américo
  • León Murillo
  • Gepe

Domingo 18 de enero

  • Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025
  • Ráfaga
  • Artista por confirmar
  • Entremares

El 55º Festival del Huaso de Olmué se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, con entradas disponibles en Puntoticket, marcando el inicio oficial de la temporada de festivales de verano en Chile.

Parrilla Festival del Huaso de Olmué

