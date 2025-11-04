Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual
El evento regresará con una programación que combina tradición, humor y música chilena e internacional.
El Festival del Huaso de Olmué vuelve con una propuesta que celebra la música, el humor y las raíces del país con un tradicional encuentro en El Patagual, que promete una programación diversa con artistas nacionales e internacionales.
Con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el certamen será transmitido por Televisión Nacional de Chile y Bizarro Live Entertainment a través de todas las plataformas de TVN y para el mundo por la señal TV Chile.
El evento reunirá a figuras destacadas como Myriam Hernández, Gepe, Américo, Nicole y la banda argentina Ráfaga, además de humoristas como Paul Vásquez, Erwin Padilla y León Murillo. También se presentarán artistas emergentes como Alanys Lagos, Toly Fu y agrupaciones folclóricas ganadoras de ediciones anteriores.
Como cada año, el festival incluirá la Competencia Folclórica, en una convocatoria abierta a autores, compositores e intérpretes con creaciones originales en géneros como cueca, tonada, guaracha o trote, cuyas postulaciones serán recibidas hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00.
El 55º Festival del Huaso de Olmué se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, con entradas disponibles en Puntoticket, marcando el inicio oficial de la temporada de festivales de verano en Chile.