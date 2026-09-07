Revelan quién será la nueva conductora del Festival del Huaso de Olmué

El Festival del Huaso de Olmué tendrá nueva casa televisiva a partir del 2027, lo que obliga a una renovación en la conducción al emitirse por las pantallas de Chilevisión.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien adelantó el nombre de la animadora que asumirá el desafío de subirse al escenario de El Patagual, sucediendo a la pareja formada por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en TVN.

"Diana Bolocco será la animadora de la próxima versión de Festival de Olmué", aseguró la panelista de "Hay que decirlo" en una publicación en sus redes sociales, con lo que la conductora de "Fiebre de Canto" llegaría por primera vez a la animación del emblemático festival.

Por ahora, desde la estación de Machasa no han confirmado el nombre de la conductora, aunque ya estaba mencionada en la licitación presentada por Chilevisión en alianza con la productora Bizarro.

También se ha mencionado el nombre de Julián Elfenbein como pareja de Bolocco en la conducción, luego de haber animado el certamen en sus ediciones de 2014 y 2015.