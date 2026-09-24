Polémica por fiesta electrónica en desierto florido: No tiene autorización

Enorme polémica ha generado la realización de un evento de música electrónica en el desierto florido, a realizarse en octubre y sin autorización de las autoridades regionales.

Se trata de Samsara, evento organizado por Samsara Events y agendado para el próximo 10 de octubre, siendo promocionado como el "Festival Oficial del Desierto Florido" que se extenderá por 12 horas en Chehueque, Vallenar.

La noticia generó inmediatas críticas en redes sociales, especialmente por su realización en un entorno protegido y, especialmente, en un año en el que el fenómeno natural tendrá una "magnitud realmente excepcional" debido a los efectos del denominado "Súper Niño", que dejó intensas lluvias en distintas zonas de la Región de Atacama y provocará una inédita activación de reservas de semillas.

Desde The Clinic informaron que el evento se realizará en la destilería Jahir Saba, pero se trata de un festival que no cuenta con permisos del Gobierno Regional de Atacama ni de la Delegación Presidencial Regional de Atacama.

Esto hizo saltar las alertas, porque una de las primeras publicaciones del evento en redes sociales incluía logos de Sernatur, la Municipalidad de Vallenar y el Gobierno Regional de Atacama como colaboradores. Aquella publicación ya fue eliminada.

El afiche original con los logos de las autoridades regionales. (Foto: Captura redes sociales)

En un video enviado a medios locales, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, aclaró que se trata de un "evento de carácter privado" y que "no existe ningún grado de participación del Gobierno Regional de Atacama en el evento en cuestión".

Por su parte, Jahir Saba, propietario de la Reserva de Chehueque y organizador del evento, defendió el festival al conversar con El Noticiero del Huasco, asegurando que "nace de un sueño muy personal: mostrarle al mundo lo extraordinaria que es mi tierra. Durante años he cuidado y mantenido este lugar, pero siempre me hice la misma pregunta: ¿de qué sirve proteger algo tan maravilloso si no somos capaces de compartirlo con el mundo?".

"Imaginen poder ver a uno de sus artistas favoritos tocando mientras detrás ocurre un atardecer en Atacama, rodeado por uno de los paisajes más extraordinarios del planeta. Esa era la verdadera idea: no llevar millones de personas al desierto, sino llevar el desierto a millones de personas", aseveró.

Saba puso énfasis en que el evento será dentro de un recinto delimitado y sin acceso público a la reserva, evitando intervenir en las zonas de floración y el entorno protegido, sin infraestructura sobre las flores.

"Las flores se miran, no se tocan", dice una de las publicaciones en las redes sociales del evento, señalando que "el público se mantendrá exclusivamente dentro de las áreas habilitadas para el festival y sus accesos".

La explicación del evento respecto a la protección del desierto florido. (Foto: @samsara_sunset)

Tras la polémica, las redes sociales del evento modificaron su configuración a privadas con el siguiente mensaje: "Estamos aclarando antecedentes y abordando cada detalle con responsabilidad. Nueva información próximamente".