Desierto florido tendrá una "magnitud realmente excepcional" por efectos del "Súper niño"

El desierto florido de este año tendrá una "magnitud realmente excepcional" debido a los efectos del denominado fenómeno del "Súper Niño", que dejó intensas lluvias en distintas zonas de la Región de Atacama y provocará una inédita activación de reservas de semillas.

Expertos explicaron a Cooperativa que en octubre, fecha peak de la floración, la vegetación eventualmente cubrirá más de 15 mil kilómetros cuadrados y abarcará gran parte de la franja costera de la región.

Asimismo, más de 200 especies endémicas como patas de guanaco, añañucas y suspiros se podrán apreciar hasta noviembre.

"En algunos sectores llovieron más de 100 milímetros (mm) de agua y, si consideramos que solo se necesitan aproximadamente 15 mm de agua para activar el desierto florido, la cantidad de precipitación asegura una magnitud realmente excepcional del desierto florido", aseguró el doctor Álvaro Salazar, climatólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza).

El especialista destacó que en la zona "llovió prácticamente de manera continua durante tres días y esto permite una infiltración de agua de lluvias hacia capas más profundas del suelo, por lo tanto, activación de bulbos y otras formas de producción de estas plantas, aparte del banco de semilla que ya está en superficie".

Sin embargo, advirtió que en los alrededores de carreteras y caminos "ya no está apareciendo el desierto florido producto de la intervención humana".

Alianza para la diversificación económica de la zona

Autoridades del Valle del Huasco, ubicado al sur de Atacama, están impulsando -en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)- una estrategia de diversificación económica a través de una alianza colaborativa entre los cuatro municipios de la zona.

"Hemos levantado una gobernanza turística a nivel provincial, con el objetivo no solamente de proponer como un destino turístico al desierto florido, sino que toda la provincia del Huasco. Tenemos agenda en común en materia cultural, con la fiscalización correspondiente, para propiciar el cuidado de este regalo de la naturaleza", informó el alcalde de Vallenar, Víctor Isla.

El jefe comunal indicó que en 2025 "recibimos alrededor de 12 mil visitantes, y este año esperamos recibir prácticamente el doble, teniendo en cuenta la magnitud geográfica y del temporal, que va a tener de colores nuestro desierto esta temporada".

Polémica por festival "Samsara Sunset"

En los últimos días, el evento denominado Samsara Sunset -una fiesta de música electrónica programada para octubre en Vallenar- desató una fuerte polémica tras promocionarse inicialmente como el festival oficial del desierto florido.

La molestia escaló debido a que la publicidad del evento incluía los logotipos oficiales de instituciones públicas como Sernatur, el Gobierno Regional y ProChile.

Tras el revuelo, los organizadores debieron dar pie atrás: todas las publicaciones promocionales fueron eliminadas de las redes sociales y la cuenta de Instagram de la productora fue configurada como privada.

Asimismo, la organización aclaró que el evento se llevará a cabo en un recinto privado y no en el desierto florido.