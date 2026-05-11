The Strokes encabezará Fauna Primavera 2026: Se extenderá por tres jornadas

El festival Fauna Primavera confirmó su versión 2026, a realizarse en el Parque Ciudad Empresarial y que, por primera vez, se extenderá por tres jornadas.

El evento, que se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de noviembre, estará encabezado por la banda estadounidense The Strokes, el quinteto liderado por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr., que llega con nuevo disco, titulado "Reality Awaits", su primer álbum en seis años.

La agrupación neoyorquina llega a Chile tras su comentada y aplaudida presentación en Coachella 2026, lanzando un potente mensaje político cuando proyectaron imágenes de líderes mundiales vinculados a episodios históricos donde se acusa intervención de parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Entre las fotografías apareció el expresidente chileno Salvador Allende, junto la leyenda: "Derrocado en 1973 por la CIA".

Venta de entradas

Las entradas para Fauna Primavera 2026 estarán disponibles mediante el sistema PuntoTicket, comenzando con una fase Early Bird para los tres días desde las 10:00 horas del próximo martes 19 de mayo, siendo exclusivo para clientes del banco auspiciador.

Posteriormente, se abrirá la preventa para quienes se inscriban en la página web del festival.