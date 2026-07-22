Dino Gordillo lanza dura crítica contra los standuperos: "No son humoristas"

Dino Gordillo entregó una sincera opinión sobre los actuales exponentes de la comedia chilena.

En el programa web "Frente a Frente", Patricia Maldonado consultó al humorista por quienes se dedican al stand up comedy.

"Los respeto, tengo muchos amigos standaperos (...) Para mí no son humoristas, con respeto y mucho cariño. Siempre he dicho que hay público para todo. Esta generación fue criada con este humor", partió diciendo.

En este contexto, el comediante precisó que se trata de "otro humor, más fuerte a veces y a veces no", añadiendo que, de todas formas, mantiene una "linda relación con ellos y lo más lindo es que no he escuchado a ningún standupero que hable mal de mí".

El humor y la política

Por su parte, Maldonado también dio su opinión sobre los standuperos. "De veinte, yo me río con dos, porque somos de otra generación (...) A mi juicio, ellos hacen una puesta en escena dirigida solo a un público", declaró.

"También hay standaperos que usan esa parte solo para política. Natalia Valdebenito, es solo la insolencia a la gente que no piensa como ella", continuó la panelista de "Tal Cual", haciendo referencia a los roces que ha tenido con dicha artista.

En tanto, Gordillo respondió: "Ellos fueron criados con odio, sin saber la realidad, ¿me entiendes? Yo siempre le digo a mis nietas: 'cuando alguien esté hablando de derecha o izquierda, pregúntale qué edad tenía para el año 73. Si te dice que no nació, dile que no hable hueas (sic)", afirmó.

"Yo creo que el humor, cuando lo pones al servicio de la política, no es humor", cerró el rostro de TV+.