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Tópicos: Magazine | Humor

"El Flaco" Paul Vásquez analizó su criticado paso por La Pampilla: "Estuvo fome"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante recibió pifias durante. su actuación en Coquimbo.
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El comediante Paul Vásquez abordó su paso por la reciente Fiesta de La Pampilla en Coquimbo, donde recibió pifias por su rutina humorística.

En una extensa transmisión en sus plataformas, "El Flaco" se refirió a su actuación y aseguró que "el público andaba en otra, querían puro rumbear, bailar y tomar".

"Este es el primer 18 que trabajo, porque en estas fechas me dedicaba a trabajarles a los trabajadores de empresas (...) Pero haber trabajado el 18 en fondas era la primera vez y más encima televisadas. Yo me autocensuro, a lo mejor fue un error haber trabajado en 18", agregó.

Sobre el material que llevó al evento televisado, Vásquez asumió que "me preocupé de trabajarle a la tele y descuidé al público masivo" y que "el reciclaje (de chistes) que hice estuvo flojito, estuvo fome".

"Yo no iba a quemar mi rutina con la que me gano el sustento y me ha ido bien en todo Chile. Tuve que hacer un reciclaje y quizás ahí estuvo el error. No voy a quemar mi rutina", concluyó.

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