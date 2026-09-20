Esta vez en fonda de Ñuñoa: "El Flaco" volvió a enfrentarse con el público

Luego de una complicada presentación en La Pampilla, Paul Vásquez, El Flaco, nuevamente tuvo una situación esta vez en la fonda de Ñuñoa.

En esta ocasión, el comediante otra vez vivió manifestaciones del público, que al parecer generó pifias para pedir artistas musicales en vez del número de humor de la jornada.

"Déjame entregar mi humor tan sanito que a tus papás y abuelitas les gusta tanto. Por favor, vamos cabros", pidió El Flaco.

E insistió al público: "Yo sé que quieren mambo, pero es difícil para un humorista, comediante trabajar en las Fiestas Patrias porque la gente quiero puro rumbear, pero déjenme hacer mi show y ustedes siguen rumbeando ¿Les parece?".

Al final también se vivió una situación incómoda cuando los animadores de la fonda, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, ingresaron al escenario e hicieron que El Flaco realizara menciones a rutinas de Dinamita Show de los '90 y forzar un grito de apoyo al comediante.