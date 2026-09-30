Muere Pablo Erazo, comediante ligado a los inicios del stand up en Chile

Pablo Erazo, comediante, periodista y guionista, murió el pasado lunes 38 de septiembre a los 50 años.

El deceso del comunicador fue confirmado a través de su cuenta de Instagram, donde no se entregaron detalles sobre las causas de su fallecimiento.

En 2005, Erazo fue parte de la creación de SCA (Sociedad de Comediantes Anónimos), programa emitido por Vía X donde se desempeñó como creador, editor y guionista. En el espacio compartió con Sergio Freire, Juan Pablo Flores, Nathalie Nicloux y Patricio Pimienta, varios de quienes luego integrarían "El Club de la Comedia".

Su trayectoria también estuvo ligada a la escritura televisiva, trabajando como guionista de Ricardo Meruane -a quien conoció en el programa "Gracias no se molesten"- para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2016.

Durante sus últimos años, el profesional continuó vinculado al mundo de las comunicaciones. Era periodista titulado de la Universidad de Chile, institución a la que ingresó en 1997, y mantuvo su vínculo con los medios y la producción de contenidos.

Su partida generó diversas reacciones entre colegas y figuras de la comedia nacional. "Pablo querido, descansa", escribió Patricio Pimienta, mientras que Patricio Sotomayor expresó: "Qué triste noticia, que nos duele e impacta a todos los que trabajamos con él y lo conocimos".