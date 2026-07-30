Natalia Valdebenito criticó a Piare con Pe por sacar la palabra feminismo de sus rutinas: "Me ofende"

La comediante Natalia Valdebenito emitió una dura crítica contra su colega Piare con Pe por el uso de la palabra feminismo en sus rutinas.

Fue durante una entrevista en el programa digital "Hopecast" que Valdebenito, sin mencionarla directamente, apuntó contra Piare con Pe por una confesión que esta había hecho en el podcast "En Volá".

"Dejé de lado el discurso por discurso. Para hacer una rutina transversal para Viña... en mis rutinas yo decía la palabra feminismo, pero saqué la palabra feminismo y dejé los mismos chistes", señaló en la ocasión, según recoge La Cuarta.

A raíz de esto Natalia Valdebenito indicó que "el otro día escuché a una comediante en un programa que decía que seguía haciendo sus chistes feministas, pero había sacado la palabra feminismo para no molestar, para acercarse".

"Eso no se hace, porque el feminismo hizo que estuvieras ahí (...) Yo me sentí muy ofendida cuando lo vi, y no por mí, por todas. ¿Cómo para ganarte un premio, más plata, vas a estar vendiendo lo que eres o lo que sientes? Yo la he cagado, pero eso no lo tengo", remató la ex "Club de la Comedia".

Al respecto reflexionó que "esas transacciones que todos están haciendo para sumar público, hace que la comedia se ponga tibia y se ponga absolutamente mercantil y al servicio del poder. La comedia va en contra del poder, se ríe del poder".

"¿En serio no te vas a a trever a decir feminismo o cuando hablas de una ministra para que el público no se ofenda? Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para meter la palabra feminismo y que a nadie le moleste... o si les molesta, bancártela", concluyó la humorista triunfadora de Viña 2016.