Pancho del Sur en picada contra "El Desestrece" ante su abrupto final

Pancho del Sur se lanzó en picada contra "El Desestrece" de Luis Slimming ante la abrupta salida del aire del programa de humor en Canal 13, ironizando con que el equipo de El Sentido del Humor solo tiene potencial en redes sociales y no en la televisión nacional.

El artista conocido por su humor musical revivió un antiguo conflicto con el comediante, luego de que Slimming lo acusara de bullying en el extinto programa de 2011 "Coliseo Romano", de Mega, lo cual generó la ira de Pancho del Sur y lo tildó de "mentiroso".

Ahora, mediante su cuenta de TikTok, el comediante musical opinó sobre "El Desestrece", que adelantó su final para este domingo y cerrará su primera temporada con tan solo ocho capítulos, luego de desplomarse semana a semana en el rating.

"Este domingo es su último programa y yo le pediría a los productores de la televisión, que están a cargo de elegir programas, que deben entender que la gente de redes sociales tiene un potencial gigante, pero en redes sociales. Es muy difícil llevar el humor de redes sociales a la televisión, totalmente diferente", aseguró en el video publicado en la red social.

Pancho del Sur insistió en que "es otro público, son otras mentes pensantes para poder entender también ese humor (…) no es lo mismo ver un programa en redes sociales con un idioma diferente, sin censura, que llevar estos programas que son de nicho a la tele que nunca van a dar resultados y ya lo hemos visto".

"El humor de redes sociales es difícil de digerir para una persona que ve tele. Los que ven tele son los adultos, no son los jóvenes. La televisión de hoy es para gente mayor, los jóvenes se van a programas de nicho, como son los que hacen streaming o los famosos podcast, que son para gente más joven", declaró, haciendo un llamado a los ejecutivos a buscar a "los viejos estandartes" para tener resultados positivos con programas de humor, "con el humor clásico real".

El comediante musical también reflexionó sobre el "mal momento" que están teniendo los programas de humor en la televisión, mencionando "El Club de la Comedia", apuntando a "la escasez de buenos libretistas".