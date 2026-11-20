Tras ser lo más denunciado de octubre ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por una rutina sobre el Presidente José Antonio Kast, Yerko Puchento volvió a lanzarse contra el Mandatario en el último capítulo de "El Club de la Comedia".

El organismo recibió una treintena de reclamos por la rutina humorística del personaje de Daniel Alcaíno en el espacio de Chilevisión, en la cual hizo referencia a la muerte de un sacerdote en Ecuador, quien falleció luego de que una cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa, reemplazando el rostro del religioso fue reemplazado por el del Presidente Kast.

Pese a las denuncias, Yerko Puchento volvió a lanzarse contra el Jefe de Estado en su presentación de este jueves, en respuesta a las recientes declaraciones de Kast sobre los paraderos de micro, donde mencionó la supuesta existencia de dos filas: para pasajeros que van sentados y para quienes van de pie.

"Quiero saludar esta noche a la gente que llegó en micro al programa, a todos los que se vinieron en micro, en especial a los que se vinieron sentados y a los que hicieron la fila para venirse parados… porque según el Presidente de la República hay dos filas en los paraderos, una fila para los parados y una fila para los sentados", lanzó en su rutina, procediendo a mostrar las reales declaraciones del Mandatario.

Yerko se burló de sus dichos preguntándose: "¿En qué país vive nuestro Presidente, por favor? ¿En Dinamarca gobierna este gallo? (sic) No entiendo… ¿cree que está en Holanda? ¿Quién se ha topado en la Alameda con un paradero así con dos filas? No existe. Presidente Kast, esto no existe, no es real".

Mostrando una imagen de un paradero real, cerro haciéndole ver al Mandatario que "esto es una micro, son cosas cuadradas con ruedas que llevan gente… lo que pasa es que no las ha visto nunca…".