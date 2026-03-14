A los 64 años muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell

A los 64 años falleció el músico Phil Campbell, conocido por ser el histórico guitarrista de la extinta banda Motörhead.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido padre, quien falleció anoche tras dar la pelea con coraje en cuidados intensivos tras una compleja operación", comunicaron los hijos del artista.

Campbell se unió a Lemmy Kilmister y su Motörhead en 1984 y permaneció en la banda hasta 2015, año en que falleció su líder, bajista y cantante.

Com parte del trío, Phil Campbell grabó 16 álbumes y giró por el mundo, incluyendo Chile donde actuaron en varias ocasiones. Una de las más recordadas es su visita de 2011 al Teatro Caupolicán, ocasión en la que Motörhead grabó su DVD "The Wörld Is Ours Vol. 1".