Américo se despide de la exposición pública: "Estoy atravesando una tormenta"

El cantante Américo compartió un video en el que reveló un complejo momento personal que atraviesa y anunció que se alejará de las redes sociales y que se irá a vivir a Arica.

El artista indicó que la idea de regresar a su tierra natal es por una necesidad de "tiempo, espacio y soledad".

"He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino que practicando con humildad, reconocer errores y aprender de ellos, desde lo más profundo", dijo en el video.

"Busco constantemente logros para escaparme del fracaso. Busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos. Y la verdad es que ya no encajo donde más quería estar", expresó Américo.

El músico agregó: "Hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace".

"Necesito dar ese paso, porque estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está apunto de acabarse", declaró.