Anuncian acciones legales contra festival argentino que prometía a Red Hot Chili Peppers

Music Gol Festival, un masivo evento programado para 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, había ilusionado a la fanaticada latinoamericana de Red Hot Chili Peppers con un sorpresivo regreso del grupo californiano a Sudamérica.

Sin embargo, todo se derrumbó en menos de 24 horas cuando la propia banda Anthony Kiedis y compañía desmintió su participación en el festival rosarino, mientras que las otras bandas anunciadas, los británicos The Human League y Happy Mondays, tampoco habían informado su participación en el evento.

Tras el desmentido de los músicos, Underdog Entertainment, productora argentina detrás del evento, borró todas sus publicaciones de redes sociales y eliminó la cuenta del festival, sin entregar ninguna aclaración respecto a lo sucedido.

"Lo sentimos, no somos nosotros", aseguró la banda californiana en su desmentido.

A raíz de lo sucedido, el Club Atlético Rosario Central, que había arrendado el estadio para el festival -que estaba agendado para el 12 de junio de 2027- y ayudó a su difusión, dará de baja el evento "para evitar estafas" y ya eliminó la publicación donde lo promocionaba.

De hecho, el gerente general de Rosario Central, Javier Sola, aseguró al programa "Radiópolis", de Radio 2 de Rosario, que prepara acciones legales contra la productora argentina.

"Estamos sorprendidos sobre esta situación. Y como club, le solicitamos la confirmación mediante las redes oficiales de los artistas o los contratos. En caso contrario, el club al mediodía tomará una decisión porque mañana comienza la venta y no queremos que haya ningún perjudicado", indicó, recalcando que "si esto no es aclarado, Central no va a poner a disposición el campo de juego para hacer un recital".

A su vez, el banco auspiciador descartó ser parte de la organización y responsabilizó completamente a la productora, cancelando su participación en el proceso de preventa de entradas.