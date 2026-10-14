Las precipitaciones no continuarán durante lo que resta de esta semana en la Región Metropolitana ni en los valles de la zona central, donde predominarán los días nublados y temperaturas templadas de hasta 25 grados; sin embargo, un nuevo evento de lluvias generalizadas y tormentas eléctricas podría regresar a partir del próximo martes, según proyectó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tras evaluar los modelos técnicos junto a Senapred.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, el meteorólogo Roberto Osorio señaló que "la proyección para el martes 20 y miércoles 21 es que tengamos precipitaciones más continuas en gran parte de la zona central".

De todas maneras, indicó que aún "no tenemos la certeza por sobre el 50% de que esta condición se vaya a dar, por lo tanto, estamos siendo bien mesurados en indicar que las condiciones para martes 20 y el miércoles 21 puedan ser de precipitaciones y también de tormentas eléctricas en gran parte de la zona central y parte de la zona sur, principalmente las Regiones de La Araucanía y Los Ríos".

LEER ARTICULO COMPLETO