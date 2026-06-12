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Tópicos: Magazine | Música

Backstreet Boys lanzó su nueva canción junto a los cachorros de "Paw Patrol"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Bottle Up" será parte de la nueva aventura animada "PAW Patrol: La Dino Película".

Backstreet Boys lanzó su nueva canción junto a los cachorros de

La película se estrenará en cines chilenos el próximo 13 de agosto.

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La boyband Backstreet Boys se unió a los queridos cachorros de "Paw Patrol" para lanzar este viernes su nueva canción, titulada "Bottle Up".

El single inédito pertenece a la banda sonora de la tercera película de la franquicia animada, "PAW Patrol: La Dino Película" ("Paw Patrol: The Dino Movie"), cuyo videoclip tiene a los cinco miembros del grupo bailando junto a los cachorros en una isla tropical llena de dinosaurios, el escenario donde se desarrollará la próxima aventura cinematográfica.

La canción fue escrita por Ed Sheeran y Savan Kotecha, siendo un anticipo de lo que será la nueva residencia de la banda en el asombroso Sphere de Las Vegas, que inicia a mediados de este año.

La película se estrenará en cines chilenos el próximo 13 de agosto.

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