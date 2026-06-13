Bailarines de Shakira desmienten teorías de que no era ella en inauguración del mundial

El show de Shakira en la inauguración del Mundial sigue dando que hablar, y no solo por su música, ya que tras la presentación muchos dudaron de que realmente fuera ella.

La artista salió al escenario con unos lentes de sol oscuros que tapaban sus cejas, lo que hizo pensar a los televidentes que no era ella quien cantaba el himno del Mundial, "Dai Dai".

La gente también aseguró que su rostro se veía diferente y que no bailaba como de costumbre, además de que se tapaba la cara con su cabello.

Tras esto, el bailarín de Shakira, Ángel Fernández, salió a desmentir las teorías conspirativas: "Para los que están diciendo que no era, nosotros se los podemos confirmar 100%: sí era ella".

"Nosotros bailamos con ella en la inauguración. Vayan a ver los videos, están en nuestras historias. Tenemos fotos con ella, hablamos con ella. Dejen de decir que no era Shakira, porque sí era ella", agregó.

"Shakira, te amamos. Nosotros te defendemos", finalizó.