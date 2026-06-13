Chile envió seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia

El Gobierno concretó este sábado el envió de un segundo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia ante la situación en el país.

La operación, que involucró un despliegue conjunto entre Cancillería, Interior, Defensa y la Fuerza Aérea (FACh), tiene como objetivo mitigar los efectos de la compleja situación social y política que atraviesa el país vecino.

El vuelo, operado por un avión Hércules de la FACh, partió desde suelo nacional con destino al aeropuerto de La Paz transportando seis toneladas de suministros críticos.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfatizó que "Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa".

"Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas", destacó la autoridad.

El pasado 21 de mayo ya se había registrado un primer despacho con alimentos e insumos básicos, consolidando un puente aéreo de cooperación que busca dar un alivio directo a las familias bolivianas en medio de la contingencia.