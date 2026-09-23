Cami cuestionó al Ministerio del Deporte por usar su música: borraron el post

La cantante Cami Gallardo cuestionó públicamente al Ministerio del Deporte por utilizar una de sus canciones en una publicación difundida a través de sus redes sociales, asegurando que no autorizó el uso de su trabajo en ese contenido.

El registro correspondía a una publicación sobre el discurso del presidente José Antonio Kast ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se incluyeron imágenes del mandatario y distintas frases de su intervención, además del mensaje "Chile está de vuelta".

Para musicalizar el contenido se utilizó "Fuerte", canción que la artista lanzó en 2018.

El reclamo de Cami

A través de los comentarios, la artista pidió que su música fuera retirada del contenido, cuestionando su utilización en un contexto político.

"Por favor retiren mi música de esta publicación. Mi trabajo no está autorizado para ser utilizado en su propaganda ni vocerías políticas", escribió la exThe Voice en el posteo.

Tras el reclamo de la intérprete -que acumuló varios "me gusta" y respuestas-, el Ministerio del Deporte retiró primero la canción del contenido y posteriormente eliminó la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Cami no es la única artista chilena que ha reclamado por el uso de su música sin autorización. En agosto, el grupo Congreso cuestionó al Ministerio de las Culturas por utilizar una de sus canciones, mientras que Eduardo Gatti hizo lo mismoo en 2021 por el uso de "Los Momentos" en contenidos vinculados a Kast.