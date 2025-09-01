Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Charly García y Sting anuncian inédita colaboración: ¿Cuándo se estrena?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los músicos grabaron el material hace varios meses.

Charly García y Sting anuncian inédita colaboración: ¿Cuándo se estrena?
Los músicos Charly García y Sting anunciaron el estreno de una inédita colaboración en conjunto para las próximas semanas.

A través de sus redes sociales, el artista argentino publicó el anuncio junto a la frase "I'm doing it my way", que se traduce al español como "lo estoy haciendo a mi manera".

En la misma publicación el exlíder de The Police le escribió "hermano" junto a un emoticon de la estatua de la Libertad de Nueva York, ciudad que funciona como punto de unión entre las carreras de ambos.

Hace algunos meses los músicos se reunieron en Buenos Aires durante la visita del británico al país trasandino.

La colaboración entre Charly García y Sting será lanzada en octubre de 2025.

