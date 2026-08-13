Cristian Castro se graduó del colegio a los 51 años: su madre fue a la ceremonia con tanque de oxígeno
El cantante, que anunció su regreso a la escuela el año pasado, estuvo acompañado en la ceremonia por su madre Verónica.
El cantante, que anunció su regreso a la escuela el año pasado, estuvo acompañado en la ceremonia por su madre Verónica.
El cantante Cristian Castro, de 51 años, dio por finalizada su etapa escolar tras graduarse de la preparatoria, equivalente a la enseñanza media en México.
A través de redes sociales, varios medios compartieron registros de la ceremonia. En tanto, el artista estuvo acompañado de su madre, la actriz Verónica Castro, que llegó al lugar pese a complicaciones de salud que la obligaron a llevar un tanque de oxígeno.
"Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más", explicó al recibir el diploma.
Asimismo, el músico aseguró al programa "Venga la Alegría" (Azteca UNO), que ahora pretende ir a la universidad y conseguir una licenciatura en Diseño Industrial.
Cabe recordar que en marzo de 2025, Castro -que dejó a la escuela a temprana edad para dedicarse a su carrera artística- reveló que volvería a estudiar de manera telemática.
"Me hizo falta estudiar, como para encarar un poquito mejor muchas cosas", comentó en dicha oportunidad.