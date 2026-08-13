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Tópicos: Magazine | Música

Cristian Castro se graduó del colegio a los 51 años: su madre fue a la ceremonia con tanque de oxígeno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante, que anunció su regreso a la escuela el año pasado, estuvo acompañado en la ceremonia por su madre Verónica.

Cristian Castro se graduó del colegio a los 51 años: su madre fue a la ceremonia con tanque de oxígeno
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El cantante Cristian Castro, de 51 años, dio por finalizada su etapa escolar tras graduarse de la preparatoria, equivalente a la enseñanza media en México. 

A través de redes sociales, varios medios compartieron registros de la ceremonia. En tanto, el artista estuvo acompañado de su madre, la actriz Verónica Castro, que llegó al lugar pese a complicaciones de salud que la obligaron a llevar un tanque de oxígeno. 

La actriz Verónica Castro llegó con un tanque de oxígeno a la graduación de su hijo Cristian

"Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más", explicó al recibir el diploma. 

Asimismo, el músico aseguró al programa "Venga la Alegría" (Azteca UNO), que ahora pretende ir a la universidad y conseguir una licenciatura en Diseño Industrial. 

Cabe recordar que en marzo de 2025, Castro -que dejó a la escuela a temprana edad para dedicarse a su carrera artística- reveló que volvería a estudiar de manera telemática

"Me hizo falta estudiar, como para encarar un poquito mejor muchas cosas", comentó en dicha oportunidad. 

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