D4vd, rapero vinculado al asesinato de una adolescente, sale del cartel de Lollapalooza Chile
Ya se habían cancelado varios de sus shows en Estados Unidos.
El rapero D4vd, vinculado al asesinato de una adolescente en Estados Unidos, ya no será parte de la próxima edición de Lollapalooza Chile.
Este miércoles, la organización del evento dio a conocer el cartel de artistas por día y el nombre de D4vd no aparecía dentro de la información oficial.
A comienzos de septiembre el cuerpo de una joven de 15 años -luego identificada como Celeste Rivas Hernandez- fue encontrado dentro de un vehículo Tesla inscrito a nombre del artista.
Tras conocerse la noticia, y luego de que el cantante fuera apuntado como sospechoso en el crimen, se cancelaron varios de sus conciertos en Estados Unidos y su participación en las ediciones sudamericanas de Lollapalooza quedó en vilo.
Sin embargo su ausencia en el cartel diario confirma que no se presentará en Lollapalooza Chile.