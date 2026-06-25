Kast frenó presión de alcaldes tras crimen de niño: "La solución populista es pedir FF.AA. en la calle"

En su tercera visita oficial a la Región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast rechazó este jueves las solicitudes transversales de diversos municipios para desplegar militares en las zonas urbanas más críticas de la Región Metropolitana.

La petición había tomado fuerza tras ser levantada por el alcalde de San Bernardo, Christopher White (Partido Socialista), a raíz del homicidio de un niño de 12 años durante una "encerrona" en su comuna.

Durante la inauguración del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, el Mandatario advirtió sobre los riesgos de caer en consignas efectistas que carecen de sustento operativo y normativo.

"Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o un registro de las pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo", señaló el Jefe de Estado.

"Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? Claro, podríamos decretar el estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar", enfatizó Kast.

Reflexión económica y agenda en Temuco

Durante su alocución en Enela, el Presidente relevó sus salidas a terreno y relató una interacción con una emprendedora local que le manifestó las dificultades económicas de su hogar.

Kast afirmó que su respuesta fue "agradecer que hay una familia con mejores condiciones", sosteniendo que los sectores con mayor holgura financiera e inversiones activas funcionan como el motor del desarrollo nacional.

Tras su participación en el foro empresarial, la comitiva presidencial se trasladó hasta las dependencias de la fábrica Rosen en Temuco, donde el Mandatario liderará un acto enfocado en la reactivación productiva de la zona.