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Tópicos: Magazine | Música

David Bisbal homenajea clásicos de la música en español con "Eternos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante español presentó su nuevo disco, canción a canción, durante una escucha en Madrid.

David Bisbal homenajea clásicos de la música en español con
 Universal Music Group

Bisbal regresa a Chile este 6 de octubre con un show en el Santander Arena.

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El cantante español David Bisbal homenajea a los clásicos de la música en español con su nuevo disco "Eternos", el cual presentó, canción a canción, en una escucha realizada en el Ateneo de Madrid.

El músico, que regresa a Chile este 6 de octubre con un show en el Santander Arena de la mano de su nuevo trabajo discográfico, encabezó un encuentro junto al periodista y escritor Juan Cruz, recorriendo las canciones del álbum y abordando el significado detrás de cada tema.

Durante el diálogo, Bisbal compartió por qué eligió este repertorio, que incluye "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto y "Adoro" de Armando Manzanero, además de explicar cómo se acercó a estos temas desde el respeto por su esencia y también cómo fue el proceso de llevar estas canciones a un lenguaje actual.

"Eternos" se lanzará el próximo 2 de octubre.

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