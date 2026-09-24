David Bisbal homenajea clásicos de la música en español con "Eternos"

El cantante español David Bisbal homenajea a los clásicos de la música en español con su nuevo disco "Eternos", el cual presentó, canción a canción, en una escucha realizada en el Ateneo de Madrid.

El músico, que regresa a Chile este 6 de octubre con un show en el Santander Arena de la mano de su nuevo trabajo discográfico, encabezó un encuentro junto al periodista y escritor Juan Cruz, recorriendo las canciones del álbum y abordando el significado detrás de cada tema.

Durante el diálogo, Bisbal compartió por qué eligió este repertorio, que incluye "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto y "Adoro" de Armando Manzanero, además de explicar cómo se acercó a estos temas desde el respeto por su esencia y también cómo fue el proceso de llevar estas canciones a un lenguaje actual.

"Eternos" se lanzará el próximo 2 de octubre.