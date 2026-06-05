De "Te perdí" a "Nunca te perdí": Pollo Fuentes revela detalles de su dúo con el "Puma" Rodríguez

El cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes entregó detalles de lo que será su nuevo álbum de estudio, un trabajo que llega tras 20 años de silencio discográfico.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el artista contó cómo se gestó la colaboración con José Luis "Puma" Rodríguez en el tema "Nunca te perdí", canción funciona como una respuesta directa a su emblemático clásico de la Nueva Ola, "Te perdí".

"Yo la tenía para grabarla yo solo, pero le mandé a José Luis como cuatro canciones y se enamoró de 'Nunca te perdí'. Me dijo: 'Hermano, esta grabo; si no, no grabo nada más'", reveló entre risas.

Este nuevo proyecto musical -que nació luego de que una productora y un grupo de compositores lo convencieran de volver a los estudios de grabación- tiene un significado muy especial para el también animador, ya que con él conmemora sus 60 años de trayectoria artística y, al mismo tiempo, representa su retiro definitivo del formato discográfico.

"Esto está claro. Es la despedida discográfica. Yo ya había decidido no grabar más, pero me convencieron porque son 60 años de carrera y estamos haciendo canciones que son ad hoc para un señor con la experiencia mía. Va a quedar lindo el álbum, la verdad, estoy bien contento de haber aceptado", explicó el intérprete de 78 años.

La gran fiesta en el Caupolicán

Para seguir celebrando sus seis décadas de trayectoria -motivo por el que ya hizo un concierto en el Teatro Municipal de Santiago el pasado mayo-, Fuentes anunció un show en el Teatro Caupolicán el próximo 25 de octubre, fecha que además coincide con su cumpleaños.

"Voy a celebrar mi cumpleaños y además los 60 años. La gente siempre está pidiendo un lugar en Santiago, así que ahí va a haber hartos amigos míos cantando", concluyó.